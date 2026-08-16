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छाता तैयार रखिए! छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना

Chhattisgarh Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर करवट ली है। रायपुर समेत 22 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 16, 2026

CG Monsoon Update

छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली चमकने और गरजने के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।

IMD Weather Alert: उत्तर से दक्षिण तक बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिणी इलाकों तक कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर और सरगुजा में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मौसम बदल सकता है। कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।

रायपुर समेत इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी के दायरे में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर शामिल हैं। इसके अलावा बालोद, धमतरी, गरियाबंद और कांकेर में भी बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

CG Weather Alert: बिजली गिरने का भी खतरा

बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों में जाने से बचना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़े होने के बजाय किसी सुरक्षित और पक्के स्थान पर जाना बेहतर है। बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर और खुले तारों से भी दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

खराब मौसम में इन बातों का रखें ध्यान

अगर बारिश के दौरान तेज गरज-चमक हो रही है तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। खेत, मैदान या किसी खुले स्थान पर हैं तो जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पहुंचें। पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें, क्योंकि बिजली गिरने की स्थिति में यह खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से अपील है कि वे स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। खासकर बारिश के समय यात्रा करने वाले लोग रास्ते की स्थिति और मौसम की जानकारी लेकर ही निकलें।

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Updated on:

16 Aug 2026 11:57 am

Published on:

16 Aug 2026 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छाता तैयार रखिए! छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना

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