छाता तैयार रखिए! छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली चमकने और गरजने के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।