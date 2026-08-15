CM Announcement: अग्निवीरों को 10% आरक्षण से AI मिशन तक, स्वतंत्रता दिवस पर CM साय के बड़े ऐलान

रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में कुल 17 टोलियों ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस बार परेड में छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और पुलिस बलों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी शामिल रहीं। BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा बिहार पुलिस की टुकड़ी भी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनी। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं ने युवाओं, खिलाड़ियों और तकनीकी क्षेत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा।