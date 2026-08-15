CM Announcement: अग्निवीरों को 10% आरक्षण से AI मिशन तक, स्वतंत्रता दिवस पर CM साय के बड़े ऐलान

CM साय के स्वतंत्रता दिवस पर बड़े ऐलान (photo source- Patrika)
CM Announcement: देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं, शिक्षा, खेल और तकनीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इनमें अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण, शिक्षक भर्ती, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव को DSP बनाने और 500 करोड़ रुपए के AI मिशन की घोषणा प्रमुख रही।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले को सेना से सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। अग्निपथ योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को राज्य पुलिस में भर्ती के दौरान इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खुल सकता है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की घोषणा की। राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से AI मिशन शुरू करने की बात कही गई है। इस मिशन के जरिए तकनीक के क्षेत्र में प्रदेश की क्षमता बढ़ाने और आने वाले समय में AI आधारित सेवाओं व नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा को छत्तीसगढ़ को नई तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने खेल के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान किया। कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतने वाली छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव को DSP बनाने की घोषणा की गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली ज्ञानेश्वरी के लिए यह सम्मान खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों को भी खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में शिक्षक भर्ती से जुड़ी घोषणा भी की। सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया। शिक्षक भर्ती की घोषणा से लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है। हालांकि भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया, पदों की संख्या और समय-सीमा को लेकर आगे विभागीय स्तर पर जानकारी सामने आएगी।
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में कुल 17 टोलियों ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस बार परेड में छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और पुलिस बलों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी शामिल रहीं। BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा बिहार पुलिस की टुकड़ी भी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनी। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं ने युवाओं, खिलाड़ियों और तकनीकी क्षेत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा।
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