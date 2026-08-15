Patrika Interview: पानी कब हिंदू या मुसलमान हो गया? डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने सुनाई जमीन बंटवारे की अनकही कहानी

Chhattisgarh News: ताबीर हुसैन. ‘चाणक्य’ फेम और फिल्म ‘पिंजर’ के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर गया, जिसका दर्द पीढिय़ों तक महसूस किया गया। राजधानी के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने विभाजन से जुड़े कई अनकहे प्रसंग साझा किए। इस दौरान उन्होंने ‘पत्रिका’ में प्रकाशित खबर 'कागज पर पेंसिल की लकीर थी… हिंदुस्तान के सीने खिंच गई' का उल्लेख करते हुए रैडक्लिफ रेखा और लाहौर के पाकिस्तान में जाने की कहानी भी बताई।