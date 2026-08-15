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स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी सौगात, CM विष्णुदेव साय ने ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ का किया ऐलान

Chhattisgarh News: सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान की शुरूआत की है। अपने संबोधन में गोस्वामी तुलसीदास, कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास को संदेशों को याद कर राष्ट्रीय एकता के संकल्प का स्मरण किया..
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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Aug 15, 2026

chhattisgarh cm vishnudeo sai

पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ध्वजारोहण ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh CM Vishnudeo Sai: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। सीएम ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन कर किया। कहा कि स्वतंत्रता दिवस माँ भारती की वंदना, हमारे गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने का पावन अवसर है।

Chhattisgarh News: राष्ट्रीय एकता के संकल्प का स्मरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का संदेश - ‘पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं’, संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी का ‘मनखे-मनखे एक समान’ का उद्घोष हमें स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों की निरंतर प्रेरणा देता है। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए उनके राष्ट्रीय एकता के संकल्प का स्मरण किया।

‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी योजना’ से प्रदेश में रोजगार एवं विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। योजना के माध्यम से प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे।

नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति डबल इंजन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में है। जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन बदलते बस्तर की नई पहचान का प्रतीक है। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के माध्यम से 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करते हुए बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नक्सल हिंसा के कारण बंद पड़े स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।

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Updated on:

15 Aug 2026 11:35 am

Published on:

15 Aug 2026 11:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी सौगात, CM विष्णुदेव साय ने ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ का किया ऐलान

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