15 अगस्त पर छत्तीसगढ़ को मिल सकती हैं नई सौगातें, CM साय की घोषणाओं पर टिकीं सबकी निगाहें

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान उनके संबोधन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में सरकार के आगामी विजन के साथ कई नई योजनाओं और महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है कि रायपुर के बाद बिलासपुर या दुर्ग में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने तथा राजधानी में इसके विस्तार को लेकर भी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा युवाओं, रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े फैसलों की भी उम्मीद जताई जा रही है।