बंटवारे 1947 में छूटा घर-बार, रायपुर में बसाया नया संसार… संघर्ष से सफलता तक 3 परिवारों की कहानी

India Partition 1947 @ताबीर हुसैन: 15 अगस्त 1947 भारत के लिए आजादी का दिन था, लेकिन इसी दिन देश के विभाजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लाखों परिवारों को अपना घर, जमीन-जायदाद और अपनों को छोड़कर नई शुरुआत करनी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज हो रही फिल्म ‘बंटवारा 1947’ जहां विभाजन की त्रासदी को पर्दे पर दिखा रही है, वहीं रायपुर में आज भी ऐसे कई परिवार हैं, जिन्होंने इस दर्द को जीकर संघर्ष और सफलता की नई कहानी लिखी।