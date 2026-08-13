Central Jail News: 15 अगस्त से पहले मिली आजादी, रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 9 कैदी, हाथों में नजर आई श्रीमद्भगवद्गीता

जेल में सजा काटने के दौरान बंदियों के आचरण और व्यवहार को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो बंदी जेल में अनुशासन का पालन करते हैं और अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, उन्हें विशेष अवसरों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिहाई का लाभ मिल सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की जा रही यह रिहाई भी ऐसे ही बंदियों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का अवसर देने की पहल के तौर पर देखी जा रही है। जेल प्रशासन की ओर से बंदियों के व्यवहार में सुधार, अनुशासन और पुनर्वास पर लगातार जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सजा पूरी करने या निर्धारित प्रावधानों के तहत रिहाई पाने के बाद बंदी दोबारा सामान्य जीवन जी सकें और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाएं।