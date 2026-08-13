भूपेश बघेल के ‘56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र’ बयान पर भड़के अरुण साव, बोले- लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ

अरुण साव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का पद एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। ऐसे में सार्वजनिक मंच से किसी भी नेता के लिए भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने भूपेश बघेल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग रुख अपनाती है। साव ने झारखंड में छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई का जिक्र करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस और भूपेश बघेल इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की राह में फूल बिछाए जाने चाहिए, उनके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। कांग्रेस को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।