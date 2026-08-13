Raipur: दुरंतो एक्सप्रेस में खुला करोड़ों का राज, सात सोने की बिस्किट, एक छड़ के साथ दो संदिग्ध गिरफ्तार, जानें पूछताछ क्या बताया

Chhattisgarh Crime News: रायपुर-नागपुर रेल सेक्शन में आरपीएफ क्राइम ब्रांच और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने जांच के दौरान सोने की तस्करी का खुलासा किया है। हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में सफर कर रहे दो यात्रियों के पास से करीब दो करोड़ रुपये का विदेशी सोना जब्त किया है। ट्रेन के बी-12 कोच से दो संदिग्ध यात्रियों को पकड़ा गया। बरामद की गए सोना का वजन 1.242 किलोग्राम के आसपास है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 96 लाख 34 हजार 307 रुपये आंकी गई है।