Truck Accident: रायपुर में बड़ा हादसा, नाले में गिरी 18-20 चक्के वाली ट्रक, कभी भी पलटने का खतरा

Raipur truck accident: रायपुर के अग्रसेन चौक स्थित क्षमता कॉलोनी में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मंगलम भवन के सामने एक भारी-भरकम ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ट्रक करीब 18 से 20 चक्के वाली भारी वाहन है। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास खड़े लोगों की जान बाल-बाल बच गई। ट्रक चालक वाहन को पीछे की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए चालक को “रुको-रुको” कहकर वाहन रोकने की कोशिश की। हालांकि, चालक समय रहते ट्रक को नहीं रोक सका और भारी वाहन पीछे की ओर नाले में जा गिरा।