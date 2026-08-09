54 यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, पुल पर धंसा पहिया, भूतेश्वरनाथ मार्ग पर मची अफरा-तफरी

बस हादसे का शिकार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Bus Accident: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सावन के दूसरे सोमवार से ठीक पहले बड़ा हादसा होते-होते टल गया। भूतेश्वरनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर रायपुर लौट रही एक बस भकुर्रा मार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देने के दौरान बस सड़क से नीचे उतर गई और उसका अगला पहिया पुल के किनारे धंस गया। हादसे के वक्त बस में 54 श्रद्धालु सवार थे। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।
हादसे के दौरान सड़क किनारे पैदल जा रहा एक व्यक्ति बस की चपेट में आ गया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल व्यक्ति को तत्काल डायल 112 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर से श्रद्धालुओं का एक दल बस से गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में स्थित प्रसिद्ध भूतेश्वरनाथ धाम पहुंचा था। दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालु बस से वापस रायपुर की ओर लौट रहे थे। वापसी के दौरान भकुर्रा मार्ग के पास पुल पर सामने से एक वाहन आ गया। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण बस चालक ने सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देने के लिए बस को किनारे किया। इसी दौरान बस का अगला हिस्सा सड़क से नीचे उतर गया और अगला पहिया पुल के किनारे धंस गया।
अचानक बस के सड़क से नीचे उतरने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे में बस का सामने का कांच भी टूट गया। हालांकि बस के पुल से नीचे गिरने जैसी स्थिति बनने के बावजूद बड़ा हादसा टल गया और उसमें सवार सभी 54 श्रद्धालु सुरक्षित बच गए।
बस के सड़क से नीचे उतरने के दौरान सड़क किनारे पैदल चल रहा एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया। हादसे में वह घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
बस के पुल के किनारे फंस जाने के कारण भकुर्रा मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। श्रद्धालुओं से भरी बस के फंसने के कारण मार्ग से गुजरने वाले दूसरे वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। बस को सुरक्षित तरीके से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण यातायात व्यवस्था सामान्य होने में समय लगा। बताया जा रहा है कि घटना के करीब एक घंटे बाद भी सड़क पर यातायात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया था। जाम में फंसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
भूतेश्वरनाथ धाम में सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सावन माह का दूसरा सोमवार होने के कारण इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने की संभावना है। ऐसे में धाम की ओर जाने वाले मार्गों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक भीड़ देखी जा रही है। बस हादसे के बाद लगे जाम का असर भूतेश्वरनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी पड़ा। कई वाहन जाम में फंस गए। लंबे समय तक यातायात बाधित रहने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी।
जाम में फंसी कई महिलाएं सड़क किनारे बैठकर यातायात सामान्य होने का इंतजार करती नजर आईं। गर्मी और भीड़ के बीच लंबे समय तक सड़क पर रुकने के कारण श्रद्धालुओं की परेशानी और बढ़ गई।
घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। पुलिसकर्मियों ने सड़क पर फंसे वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालने और जाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया। साथ ही बस को सुरक्षित तरीके से हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई।
फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता सड़क से बस को हटाकर यातायात को पूरी तरह बहाल करना है। राहत की बात यह है कि बस में सवार सभी 54 श्रद्धालु सुरक्षित हैं। हादसे में एक राहगीर घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के दूसरे सोमवार को देखते हुए भूतेश्वरनाथ धाम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है।
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