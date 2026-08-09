54 यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार, पुल पर धंसा पहिया, भूतेश्वरनाथ मार्ग पर मची अफरा-तफरी

मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर से श्रद्धालुओं का एक दल बस से गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में स्थित प्रसिद्ध भूतेश्वरनाथ धाम पहुंचा था। दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालु बस से वापस रायपुर की ओर लौट रहे थे। वापसी के दौरान भकुर्रा मार्ग के पास पुल पर सामने से एक वाहन आ गया। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण बस चालक ने सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देने के लिए बस को किनारे किया। इसी दौरान बस का अगला हिस्सा सड़क से नीचे उतर गया और अगला पहिया पुल के किनारे धंस गया।