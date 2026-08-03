India Cycle Tour: छत्तीसगढ़ का बेटा बना देश की प्रेरणा, साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले गणेश निषाद, 5 राज्यों की यात्रा पूरी

गणेश निषाद की इस प्रेरणादायक यात्रा की चर्चा अब प्रदेश से बाहर भी होने लगी है। उनकी यात्रा से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दीं। डॉ. सिंह ने कहा कि गणेश अद्भुत भारत दर्शन कर रहे हैं और उनकी यात्रा लगातार प्रेरणा दे रही है। उन्होंने कहा कि राजिम का यह युवा अपने दम पर पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। समाज के हर व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि यात्रा के दौरान यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।