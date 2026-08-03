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India Cycle Tour: छत्तीसगढ़ का बेटा बना देश की प्रेरणा, साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले गणेश निषाद, 5 राज्यों की यात्रा पूरी

Youth Cycle Tour: राजिम निवासी गणेश निषाद ने साइकिल से 9 हजार किमी की यात्रा कर 5 राज्यों का भ्रमण पूरा किया। उनका मिशन नशामुक्त भारत, पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश देशभर में पहुंचाना है।
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गरियाबंद

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Love Sonkar

Aug 03, 2026

Chhattisgarh Youth Cycle Tour

साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले गणेश निषाद, (Photo Patrika)

Chhattisgarh Youth Cycle Tour: यदि इरादे मजबूत हों और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधन भी बड़ी मंजिल की राह नहीं रोक सकते। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र स्थित बोरसी गांव के रहने वाले 27 वर्षीय गणेश निषाद इस बात को सच साबित कर रहे हैं। पिछले सात महीनों से वे साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल देश के विभिन्न राज्यों को देखना नहीं, बल्कि लोगों को नशामुक्त भारत, पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।

हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा

गणेश की यह अनोखी यात्रा अब हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। बिना किसी बड़े संसाधन और सरकारी अभियान के वे अपने दम पर देश के कोने-कोने तक सामाजिक संदेश पहुंचा रहे हैं। अब तक वे 9 हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं और उनका लक्ष्य भारत के सभी 28 राज्यों का भ्रमण करना है।

1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ मिशन

गणेश निषाद ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत 1 जनवरी 2026 को गुजरात से की थी। नए साल के पहले दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे देश में घूमकर लोगों को नशे से दूर रहने, पर्यावरण बचाने और फिट रहने का संदेश देंगे। यात्रा के दौरान उन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों में लोगों से मुलाकात की। युवाओं से संवाद किया और उन्हें बताया कि स्वस्थ शरीर और स्वच्छ पर्यावरण ही बेहतर भविष्य की नींव हैं।

5 राज्यों में पहुंचाया जागरूकता का संदेश

सात महीनों में गणेश अब तक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 9 हजार किलोमीटर का सफर केवल साइकिल से तय किया। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं। यहां से उनकी अगली यात्रा प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और दिल्ली की ओर होगी। इसके बाद वे देश के अन्य राज्यों में भी अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे।

नशामुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण बना मिशन

गणेश का कहना है कि आज के समय में युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज और परिवार दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए वे हर जगह लोगों से नशे से दूर रहने की अपील करते हैं। इसके साथ ही वे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि साइकिल केवल एक साधन नहीं, बल्कि प्रदूषण मुक्त जीवन का प्रतीक है। यदि छोटी दूरी के लिए लोग साइकिल का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है।

फिटनेस को बनाया अभियान का हिस्सा

गणेश अपनी यात्रा के दौरान युवाओं को नियमित व्यायाम, साइकिल चलाने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वे जहां भी रुकते हैं, स्थानीय लोगों और युवाओं से मिलकर फिटनेस और सकारात्मक सोच पर चर्चा करते हैं। कई जगह लोगों ने उनके अभियान का स्वागत भी किया।

डॉ. रमन सिंह ने फोन कर बढ़ाया हौसला

गणेश निषाद की इस प्रेरणादायक यात्रा की चर्चा अब प्रदेश से बाहर भी होने लगी है। उनकी यात्रा से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दीं। डॉ. सिंह ने कहा कि गणेश अद्भुत भारत दर्शन कर रहे हैं और उनकी यात्रा लगातार प्रेरणा दे रही है। उन्होंने कहा कि राजिम का यह युवा अपने दम पर पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। समाज के हर व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि यात्रा के दौरान यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की पहचान को देशभर में पहुंचा रहे गणेश

गणेश निषाद का कहना है कि यह यात्रा केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर है। वे जहां भी जाते हैं, लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपरा और यहां के लोगों की सादगी के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को एक-दूसरे की संस्कृति को समझने और अपनाने का अवसर मिलना चाहिए। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं सहयोग

गणेश ने बताया कि यात्रा के दौरान यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनके मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। कई सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी उनके अभियान में सहयोग करने की इच्छा जता रहे हैं।

युवाओं के लिए बन रहे प्रेरणा

आज जब अधिकांश युवा डिजिटल दुनिया तक सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में गणेश निषाद का यह अभियान एक नई सोच पेश करता है। सीमित संसाधनों के बावजूद वे यह साबित कर रहे हैं कि यदि उद्देश्य समाजहित का हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान बन जाता है। उनकी साइकिल यात्रा केवल भारत भ्रमण नहीं, बल्कि नशामुक्त भारत, स्वच्छ पर्यावरण, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता का ऐसा अभियान बन चुकी है, जो हजारों युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:42 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:36 pm

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