Govt Liquor Shop Fire: बिलासपुर की सरकारी शराब दुकान में लगी भीषण आग, करोड़ों का स्टॉक जलकर राख

Govt Liquor Shop Fire: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के व्यापार विहार स्थित सरकारी शराब दुकान में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के तीन दमकल वाहनों के साथ हाईकोर्ट परिसर में तैनात फायर टेंडर को भी मौके पर बुलाना पड़ा। करीब ढाई घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में दुकान में रखा शराब का बड़ा स्टॉक और अन्य सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।