राजिम में अलौकिक दृश्य, 12 साल बाद बाढ़ के पानी से हुआ महादेव का जलाभिषेक, भारी बारिश से यह मार्ग बंद

त्रिवेणी संगम पर उफान और बाढ़ का विहंगम नजारा देखने के लिए सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय नागरिकों के अलावा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और महासमुंद से बड़ी संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालु राजिम पहुंचे। शाम ढलते तक महानदी पुल से लेकर पर्यटन विभाग के स्वागत द्वार तक मेले जैसा माहौल बना रहा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए लक्ष्मण झूला तथा नदी की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बांस की बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा कारणों से आवाजाही रोके जाने के कारण कई दूर-दराज से आए श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुँच सके, फिर भी उन्होंने प्रशासन के कड़े सुरक्षा इंतजामों की सराहना की।