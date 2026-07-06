खेलने गए भाई-बहन की 5 ​मिनट बाद मौत! गड्ढे में मिली दोनों की लाश, गरियाबंद पुलिस जांच में जुटी

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे के घर से बाहर निकलते ही दो मिनट में मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इन बातों की पुष्टि नहीं की है। परिजनों के अनुसार घर के बाहर बच्चों के नहीं होने का आभास हुआ तो खोजबीन शुरू की। जिसके बाद दोनों के शव गड्ढे में मिले। बताया जा रहा है कि बच्चों के पिता हत्या के एक मामले में जेल में बंद हैं। वहीं दोनों मासूम अपने दादा-दादी और चाचा-चाची के साथ रह रहे थे। इस हादसे ने परिवार पर दुखों का एक और बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है।