Pushpa Style Smuggling: झुकेगा नहीं स्टाइल में सागौन तस्करी! छत्तीसगढ़ में नदी के रास्ते हो रहा ये सब, पुलिस हैरान

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उदंती अभ्यारण में तस्कर अब पुष्पा मूवी स्टाइल में कीमती सागौन की लकड़ी को उदंती नदी के बहाव के सहारे ओडिशा तक पहुंचाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि तस्कर नदी किनारे मौजूद उत्तर और दक्षिण उदंती के जंगल से काटे गए लड्डों को बांधकर उनके ऊपर खड़े होकर बहते पानी से सीमा पार कर जाते हैं। यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह खेल लंबे समय से चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तस्कर लगातार नए तरीके अपनाकर वन विभाग को चकमा देने लगे हैं।