Chhattisgarh School Openings: छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, 270 विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ी चुनौती

जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चंद्राकर ने बताया कि 16 जून से नए सत्र की शुरुआत के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सभी बीईओ, डीआरपी और एबीओ की बैठक आयोजित की गई है। सोमवार को जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की उपस्थिति में बैठक होगी, जिसमें शिक्षा संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षकों की कमी है, वहां अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमंत साहू ने बताया कि विकासखंड फिंगेश्वर-राजिम में कुल 155 प्राथमिक शालाएं, 79 पूर्व माध्यमिक, 12 हाईस्कूल, 22 हायर सेकंडरी और 2 स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार कुल 270 शासकीय विद्यालय कार्यरत हैं।