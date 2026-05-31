गरियाबंद सर्किट हाउस में भड़की आग, स्टोर रूम में फ्रिज-अलमारी समेत पूरा सामान जलकर राख

स्थानीय लोगों और कर्मचारियों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास के कमरों तक फैलने से रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो सर्किट हाउस के दूसरे हिस्सों तक भी आग फैल सकती थी, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था।