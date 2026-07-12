जतमई-घटारानी जलप्रपात जाने वाले ध्यान दें, पहली ही बारिश में धंसी पुल की एप्रोच रोड, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

छुरा से जतमई-घटारानी मार्ग केवल स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन मार्ग भी है। सालभर में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इसी रास्ते से जतमई माता एवं घटारानी जलप्रपात पहुंचते हैं। ऐसे में इस पुल और सडक़ की जर्जर स्थिति क्षेत्रीय पर्यटन, सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ गारा-बजरी डालकर लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा; अगर तकनीकी कमियों को स्थायी रूप से दूर नहीं किया गया, तो आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।