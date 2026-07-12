सावन में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, महादेव साल मंदिर जाने के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

Mahadevsal Special Train: श्रावण मास में महादेवसाल मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने महादेवसाल रेलवे स्टेशन पर चार जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों से महादेवसाल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी।