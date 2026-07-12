सावन में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, महादेव साल मंदिर जाने के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
Mahadevsal Special Train: श्रावण मास में महादेवसाल मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने महादेवसाल रेलवे स्टेशन पर चार जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों से महादेवसाल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी।
महादेवसाल मंदिर में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने और संचालित होने वाली चार जोड़ी ट्रेनों के महादेवसाल स्टेशन पर रुकने से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों के यात्रियों का सफर पहले से अधिक आसान हो जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस अस्थायी ठहराव से यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी बचेगा।
महादेवसाल मंदिर का श्रावणी मेला हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सावन के प्रत्येक सोमवार के साथ-साथ पूरे महीने मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन होते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे हर साल अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस बार भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की गई है।
रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक महादेवसाल स्टेशन पर चार जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज रहेगा। इस अवधि में श्रद्धालु आसानी से ट्रेन से यात्रा कर मंदिर पहुंच सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की समय-सारिणी और स्टॉपेज की जानकारी प्राप्त करने की भी अपील की है।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 09.47 बजे पहुंचेगी तथा 09.48 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 15.17 बजे पहुंचेगी तथा 15.20 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 07.24 बजे पहुंचेगी तथा 07.26 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 15.45 बजे पहुंचेगी तथा 15.47 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 18109 टाटानगर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 08.56 बजे पहुंचेगी तथा 08.58 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 18110 नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 17.23 बजे पहुंचेगी तथा 17.25 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 21.05 बजे पहुंचेगी तथा 21.07 बजे रवाना होगी।
30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस महादेवसाल स्टेशन में ठहराव के साथ चलेगी, यह गाड़ी महादेवसाल स्टेशन 02.03 बजे पहुंचेगी तथा 02.05 बजे रवाना होगी।
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