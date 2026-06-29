Raipur Railway news: एक ही ट्रैक पर आई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और मालगाड़ी, बड़ा रेल हादसा टला, यात्रियों की थम गई थी सांसे

रेल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। किसी भी रेल संचालन से जुड़ी जानकारी के लिए केवल रेलवे के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। रेलवे अधिकारियों ने दोहराया कि ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली आधुनिक और सुरक्षित तकनीक पर आधारित है तथा इसके तहत ट्रेनों का संचालन पूरी सावधानी और मानकों के अनुसार किया जाता है। इसलिए यात्रियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।