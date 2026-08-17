BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ के दो चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखिए नाम

BJP New National Team List: भारतीय जनता पार्टी ने आज नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ के दो चेहरों को बड़ा मौका मिला है। सूची जारी होने से प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि इस फेरबदल में छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और कद्दावर दायित्व सौंपे गए हैं। नामों के ऐलान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उत्साह का माहौल है।