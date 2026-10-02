डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ के 25 IAS, सीनियर अफसर अमित अग्रवाल समेत जानिए किसे-कहां मिली जिम्मेदारी?

छत्तीसगढ़ के 25 IAS अफसर डेपुटेशन पर (Photo Source- Patrika File Photo)
IAS Deputation List: छत्तीसगढ़ कैडर के कई IAS अधिकारी फिलहाल केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। राज्य बनने के शुरुआती वर्षों की तुलना में अब डेपुटेशन पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या काफी बढ़ी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 25 IAS अधिकारी इस समय डेपुटेशन पर हैं। इन अधिकारियों में वरिष्ठ IAS अमित अग्रवाल भी शामिल हैं। इसके अलावा कई अधिकारी केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, आयोगों और संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कुछ अधिकारी दूसरे राज्यों में भी प्रतिनियुक्ति पर हैं।
छत्तीसगढ़ बनने के शुरुआती दौर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले IAS अधिकारियों की संख्या काफी कम थी। उस समय सुनील कुमार जैसे अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। बीवीआर सुब्रमणियम का नाम भी इस संदर्भ में आता है, हालांकि वे राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर में सेवा देने के लिए राज्य नहीं आए थे। समय के साथ छत्तीसगढ़ कैडर में IAS अधिकारियों की संख्या बढ़ी और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। अब राज्य के कई अधिकारी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अलग-अलग केंद्रीय संस्थानों में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
डेपुटेशन पर गए अधिकारियों की पोस्टिंग पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के कृषि, गृह, आयुष, वित्त, संचार, वाणिज्य और उद्योग जैसे विभागों में छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी तैनात हैं। कुछ अधिकारी नीति आयोग, प्रसार भारती, UIDAI, पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। वहीं कुछ अधिकारियों को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिली है।
2026 की छत्तीसगढ़ IAS सिविल लिस्ट में अभिषेक शर्मा को जम्मू-कश्मीर में Inter Cadre Deputation पर दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर आने वाले समय में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2012 बैच के कुछ अधिकारियों के अगले साल दिल्ली जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अंकित आनंद के दिसंबर तक केंद्रीय डेपुटेशन पर जाने की चर्चा भी है। हालांकि किसी अधिकारी की डेपुटेशन को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होती है। इसी तरह किसी अधिकारी की संभावित पोस्टिंग को लेकर अभी की चर्चाओं को आधिकारिक आदेश नहीं माना जा सकता।
IAS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थानों में काम करने का अवसर मिलता है। वहीं राज्य कैडर के अधिकारी केंद्र में काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं और नीतियों से जुड़े कामकाज का अनुभव हासिल करते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ कैडर के 25 IAS अधिकारियों की डेपुटेशन पोस्टिंग राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी को दिखाती है। इनमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों से लेकर नीति आयोग, प्रसार भारती, UIDAI, पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय जैसे संस्थानों में जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारी शामिल हैं।
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