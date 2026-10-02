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डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ के 25 IAS, सीनियर अफसर अमित अग्रवाल समेत जानिए किसे-कहां मिली जिम्मेदारी?

Chhattisgarh IAS Deputation: छत्तीसगढ़ कैडर के 25 IAS अधिकारी फिलहाल डेपुटेशन पर हैं। अमित अग्रवाल समेत ये अफसर केंद्र सरकार, नीति आयोग, पीएमओ, गृह, कृषि और अन्य विभागों में तैनात हैं। देखें पूरी लिस्ट और पोस्टिंग।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2026

IAS Deputation List

छत्तीसगढ़ के 25 IAS अफसर डेपुटेशन पर (Photo Source- Patrika File Photo)

IAS Deputation List: छत्तीसगढ़ कैडर के कई IAS अधिकारी फिलहाल केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। राज्य बनने के शुरुआती वर्षों की तुलना में अब डेपुटेशन पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या काफी बढ़ी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 25 IAS अधिकारी इस समय डेपुटेशन पर हैं। इन अधिकारियों में वरिष्ठ IAS अमित अग्रवाल भी शामिल हैं। इसके अलावा कई अधिकारी केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, आयोगों और संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। कुछ अधिकारी दूसरे राज्यों में भी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

Chhattisgarh IAS Officers List: डेपुटेशन पर जाने वाले IAS अधिकारियों की संख्या बढ़ी

छत्तीसगढ़ बनने के शुरुआती दौर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले IAS अधिकारियों की संख्या काफी कम थी। उस समय सुनील कुमार जैसे अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। बीवीआर सुब्रमणियम का नाम भी इस संदर्भ में आता है, हालांकि वे राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर में सेवा देने के लिए राज्य नहीं आए थे। समय के साथ छत्तीसगढ़ कैडर में IAS अधिकारियों की संख्या बढ़ी और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। अब राज्य के कई अधिकारी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अलग-अलग केंद्रीय संस्थानों में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में तैनाती

डेपुटेशन पर गए अधिकारियों की पोस्टिंग पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के कृषि, गृह, आयुष, वित्त, संचार, वाणिज्य और उद्योग जैसे विभागों में छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी तैनात हैं। कुछ अधिकारी नीति आयोग, प्रसार भारती, UIDAI, पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। वहीं कुछ अधिकारियों को दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिली है।

25 IAS अधिकारियों की पोस्टिंग की पूरी सूची

  1. अमित अग्रवाल — एडिशनल सेक्रेटरी, टेलीकम्युनिकेशन।
  2. निधि छिब्बर — नीति आयोग में CEO की जिम्मेदारी से जुड़ी पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ की 2026 सिविल लिस्ट में उन्हें नीति आयोग के Monitoring and Evaluation Office में Director General और अतिरिक्त रूप से CEO, NITI Aayog के पद पर डेपुटेशन पर दर्ज किया गया है।
  3. डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी — एडिशनल सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर।
  4. गौरव द्विवेदी — CEO, प्रसार भारती।
  5. ऋतु सैन — इन्वेस्ट कमिश्नर, छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित पद।
  6. प्रसन्ना आर. — ज्वाइंट सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय। 2026 की आधिकारिक सिविल लिस्ट में भी उनका गृह मंत्रालय में Joint Secretary के रूप में उल्लेख है।
  7. संगीता पी. — डिप्टी डायरेक्टर जनरल, UIDAI, हैदराबाद। आधिकारिक सिविल लिस्ट में उन्हें UIDAI के रीजनल ऑफिस हैदराबाद में Deputy Director General और डेपुटेशन पर दर्ज किया गया है।
  8. अंबलगन पी. — ज्वाइंट सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर।
  9. अलरमेल मंगई डी. — ज्वाइंट सेक्रेटरी, आयुष।
  10. श्रुति सिंह — रेजिडेंट कमिश्नर, छत्तीसगढ़ सरकार।
  11. अलेक्स पॉल मेनन — ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर, SEZ, चेन्नई।
  12. देव सेनापति — तमिलनाडु में प्रतिनियुक्ति।
  13. नीरज बंसोड़ — ज्वाइंट सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय।
  14. तंबोली अय्याज फकीरभाई — ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिवालय।
  15. सौरभ कुमार — डायरेक्टर रेवेन्यू, वित्त मंत्रालय।
  16. डॉ. प्रियंका शुक्ला — CEO, मेरा युवा भारत।
  17. कार्तिकेय गोयल — निदेशक, जनगणना।
  18. दीपक सोनी — डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य मंत्रालय।
  19. डॉ. सर्वेश भूरे — डायरेक्टर, टेक्सटाइल्स।
  20. शिवशंकर तायल — खुफिया विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी।
  21. नम्रता गांधी — डिप्टी सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिवालय।
  22. ऋचा प्रकाश चौधरी — डिप्टी सेक्रेटरी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय।
  23. हरीश एस. — डिप्टी सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर।
  24. डॉ. रवि मित्तल — डिप्टी सेक्रेटरी, पीएमओ।
  25. अभिषेक शर्मा — जम्मू-कश्मीर में इंटर-कैडर डेपुटेशन।

2026 की छत्तीसगढ़ IAS सिविल लिस्ट में अभिषेक शर्मा को जम्मू-कश्मीर में Inter Cadre Deputation पर दर्ज किया गया है।

कई अफसरों के आगे भी बढ़ सकती है डेपुटेशन की राह

छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर आने वाले समय में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2012 बैच के कुछ अधिकारियों के अगले साल दिल्ली जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अंकित आनंद के दिसंबर तक केंद्रीय डेपुटेशन पर जाने की चर्चा भी है। हालांकि किसी अधिकारी की डेपुटेशन को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होती है। इसी तरह किसी अधिकारी की संभावित पोस्टिंग को लेकर अभी की चर्चाओं को आधिकारिक आदेश नहीं माना जा सकता।

डेपुटेशन से केंद्र और राज्य के बीच अनुभव का आदान-प्रदान

IAS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थानों में काम करने का अवसर मिलता है। वहीं राज्य कैडर के अधिकारी केंद्र में काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं और नीतियों से जुड़े कामकाज का अनुभव हासिल करते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ कैडर के 25 IAS अधिकारियों की डेपुटेशन पोस्टिंग राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी को दिखाती है। इनमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों से लेकर नीति आयोग, प्रसार भारती, UIDAI, पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय जैसे संस्थानों में जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारी शामिल हैं।

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Updated on:

02 Oct 2026 03:13 pm

Published on:

02 Oct 2026 03:12 pm

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