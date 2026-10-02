डेपुटेशन पर छत्तीसगढ़ के 25 IAS, सीनियर अफसर अमित अग्रवाल समेत जानिए किसे-कहां मिली जिम्मेदारी?

छत्तीसगढ़ बनने के शुरुआती दौर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले IAS अधिकारियों की संख्या काफी कम थी। उस समय सुनील कुमार जैसे अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। बीवीआर सुब्रमणियम का नाम भी इस संदर्भ में आता है, हालांकि वे राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर में सेवा देने के लिए राज्य नहीं आए थे। समय के साथ छत्तीसगढ़ कैडर में IAS अधिकारियों की संख्या बढ़ी और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। अब राज्य के कई अधिकारी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अलग-अलग केंद्रीय संस्थानों में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।