फेसबुक की दोस्ती से शुरू हुआ खेल, क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाकर डॉक्टर से 25.66 लाख की ठगी

आजाद चौक थाना पुलिस अब उन बैंक खातों और UPI आईडी की जानकारी जुटा रही है, जिनमें शिकायतकर्ता से रकम ट्रांसफर कराई गई। पुलिस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल नंबर और डिजिटल लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में सिर्फ दो लोग शामिल हैं या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आरोपियों से जुड़े अन्य खातों और लेनदेन की जानकारी भी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्रिप्टो और USDT ट्रेडिंग के नाम पर हुई इस कथित ठगी में 25 लाख 66 हजार 900 रुपये के लेनदेन की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।