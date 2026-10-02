Monsoon Withdrawal: छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों से मानसून की वापसी के संकेत, जानें मौसम अपडेट

Monsoon Withdrawal: छत्तीसगढ़ में अब मानसून की विदाई का दौर नजदीक आता दिख रहा है। बारिश की गतिविधियां कमजोर होने के साथ प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात के समय हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश में और कमी आने की संभावना है और मौसम शुष्क रह सकता है।