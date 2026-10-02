Monsoon Withdrawal: छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों से मानसून की वापसी के संकेत, जानें मौसम अपडेट

Monsoon Withdrawal: छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों से मानसून की वापसी के संकेत(photo-patrika canva create)
Monsoon Withdrawal: छत्तीसगढ़ में अब मानसून की विदाई का दौर नजदीक आता दिख रहा है। बारिश की गतिविधियां कमजोर होने के साथ प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रात के समय हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश में और कमी आने की संभावना है और मौसम शुष्क रह सकता है।
प्रदेश में आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में भी अधिकांश हिस्सों में उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं हुई। बारिश का दौर कमजोर पड़ने के बाद दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगा है। फिलहाल प्रदेश के किसी जिले के लिए कोई बड़ी मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
राजधानी रायपुर में 2 अक्टूबर को मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। फिलहाल रायपुर में बारिश की संभावना कम है। ऐसे में दिन के समय गर्मी और रात में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है।
पिछले 24 घंटों के दौरान राजनांदगांव में 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे प्रदेश में दिन और रात के तापमान के बीच अच्छा अंतर देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे भी प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां फिलहाल कमजोर हैं और किसी जिले के लिए विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम में बदलाव संभव है।
मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा फिलहाल गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, डीसा और नलिया से होकर गुजर रही है। अगले 48 घंटे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, गुजरात और मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित कुछ अन्य क्षेत्रों से मानसून की और वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं।
इसी क्रम में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से भी दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मानसून की वापसी को लेकर अंतिम स्थिति मौसम विभाग द्वारा निर्धारित मौसमी मानकों और परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है।
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