पत्रिका जन अभियान: निजी बसों में सुविधा जीरो, किराया पूरा, 15 बसों की पड़ताल में सामने आई बदहाल तस्वीर

कई निजी बसों का न तो निर्धारित टाइम-टेबल है और न ही तय स्टॉपेज। बसें कई बार सवारी पूरी होने के बाद ही बस स्टैंड से रवाना होती हैं। यात्रियों को दो-दो घंटे तक बस भरने का इंतजार करना पड़ता है। रास्ते में भी सवारी देखकर चालक जहां मर्जी बस रोक देते हैं। वहीं देर रात कई बसें निर्धारित स्टॉपेज पर नहीं रुकतीं। सबसे बड़ी समस्या तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग को लेकर है। यात्रियों का आरोप है कि समय पर पहुंचने और ज्यादा फेरे लगाने के दबाव में चालक तेज गति से बस चलाते हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में निजी बसों से जुड़े 140 से अधिक सड़क हादसे हुए, जिनमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत और 90 से अधिक लोग घायल हुए।