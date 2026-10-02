CG News: भारी बारिश से छत्तीसगढ़ में हुए नुकसान की सीएम साय ने दी जानकारी

सीएम साय ने कहा कि सरकार की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को शीघ्र सर्वेक्षण करने और आरबीसी 6-4 के तहत राहत मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।