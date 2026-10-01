एक जमीन कचना में, दूसरा प्लॉट सड्डू में… RDA के आवंटन पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा

कांग्रेस नेताओं का मुख्य सवाल यह है कि कंपनी की मूल जमीन कचना में होने के बावजूद अंतिम भूखंड सड्डू में क्यों दिया जा रहा है। डॉ. राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 के प्रावधानों का हवाला देते हुए पुनर्गठन और अंतिम भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।उनका दावा है कि कचना की मूल जमीन और प्रस्तावित सड्डू भूखंड के बीच करीब एक किलोमीटर की दूरी है। कांग्रेस का कहना है कि इस दूरी और दोनों स्थानों की लोकेशन को देखते हुए आवंटन के आधार और नियमों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के स्तर पर होना बाकी है।