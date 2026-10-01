Train Cancelled: दिसंबर में 6 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द, छत्तीसगढ़ के यात्री सफर से पहले चेक करें स्टेटस

Train Cancelled: दिसंबर में 6 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द(photo-patrika )
Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेल सेवा के आधुनिकीकरण और सुरक्षा से जुड़े नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दिसंबर में लंबी दूरी की छह एक्सप्रेस ट्रेनों के कुछ फेरे रद्द रहेंगे। रेलवे ने इन ट्रेनों के रद्द रहने की तारीखें जारी कर दी हैं। इनमें तिरुपति, रक्सौल, हैदराबाद और वास्को डी गामा रूट की ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान किसी परेशानी से बचा जा सके।
रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 10 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस 13 दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना नहीं होगी।
ट्रेन नंबर 17433 तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस के 7 और 14 दिसंबर के फेरे रद्द रहेंगे। इसके अलावा ट्रेन नंबर 17434 रक्सौल-तिरुपति एक्सप्रेस 10 और 17 दिसंबर को नहीं चलेगी।
ट्रेन नंबर 17321 वास्को डी गामा-जसीडीह एक्सप्रेस 11 दिसंबर को रद्द रहेगी। वहीं, ट्रेन नंबर 17322 जसीडीह-वास्को डी गामा एक्सप्रेस 14 दिसंबर को पूरी तरह निरस्त रहेगी।
इन ट्रेनों के रद्द होने से बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। खासकर जिन यात्रियों ने इन तारीखों में टिकट बुक कराया है, उन्हें यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वास्तविक स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए रेलवे की हेल्पलाइन 139 या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे यात्रियों को ट्रेन के रद्द होने या संचालन से जुड़े किसी बदलाव की जानकारी समय पर मिल सकेगी।
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