Train Cancelled: दिसंबर में 6 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द, छत्तीसगढ़ के यात्री सफर से पहले चेक करें स्टेटस

Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेल सेवा के आधुनिकीकरण और सुरक्षा से जुड़े नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते दिसंबर में लंबी दूरी की छह एक्सप्रेस ट्रेनों के कुछ फेरे रद्द रहेंगे। रेलवे ने इन ट्रेनों के रद्द रहने की तारीखें जारी कर दी हैं। इनमें तिरुपति, रक्सौल, हैदराबाद और वास्को डी गामा रूट की ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान किसी परेशानी से बचा जा सके।