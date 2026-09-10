BREAKING: छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 10 ट्रेनों की टाइमिंग बदली, देखें नई समय-सारणी

रेलवे के मुताबिक, संबंधित ट्रेनों के अंतिम स्टेशन पर पहुंचने के समय में 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का बदलाव किया गया है। यह संशोधन परिचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बदलाव केवल पुरी और भुवनेश्वर स्टेशन पर आगमन समय में किया गया है। रास्ते में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों के निर्धारित आगमन और प्रस्थान समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन की मौजूदा समय-सारणी के अनुसार यात्रा कर सकेंगे।