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BREAKING: छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 10 ट्रेनों की टाइमिंग बदली, देखें नई समय-सारणी

Indian Railway: छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट! पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली 10 ट्रेनों की टाइमिंग बदली गई है, नया शेड्यूल 13 से 17 सितंबर 2026 के बीच लागू होगा।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 10, 2026

BREAKING

BREAKING: छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर!(photo-patrika)

BREAKING: छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने परिचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरी और भुवनेश्वर स्टेशन पर समाप्त होने वाली कुछ ट्रेनों के आगमन समय में बदलाव किया है। इसका असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुल 10 ट्रेनों पर पड़ेगा। इनमें 9 ट्रेनें पुरी और एक ट्रेन भुवनेश्वर पहुंचती है। अलग-अलग ट्रेनों के लिए संशोधित समय 13 से 17 सितंबर 2026 के बीच लागू होगा।

रेलवे के अनुसार, ट्रेनों के मार्ग में आने वाले अन्य स्टेशनों की समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल पुरी और भुवनेश्वर स्टेशन पर पहुंचने के समय में संशोधन किया गया है। ऐसे में यात्रियों को अंतिम स्टेशन की नई टाइमिंग की जानकारी रखना जरूरी होगा।

Train Timing Change; उत्कल एक्सप्रेस अब 3.35 बजे पहुंचेगी पुरी

14 सितंबर से ट्रेन संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस पुरी स्टेशन पर सुबह 3.25 बजे के बजाय 3.35 बजे पहुंचेगी। इसके आगमन समय में 10 मिनट का बदलाव किया गया है। इसी दिन से ट्रेन संख्या 20814 जोधपुर-पुरी एक्सप्रेस भी सुबह 10 बजे के बजाय 10.45 बजे पुरी पहुंचेगी। इस ट्रेन के समय में 45 मिनट का बदलाव हुआ है।

इन एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली

16 सितंबर से ट्रेन संख्या 20917 इंदौर-पुरी हमसफर एक्सप्रेस शाम 6.45 बजे के बजाय 7 बजे पुरी पहुंचेगी। वहीं 15 सितंबर से ट्रेन संख्या 12145 एलटीटी-पुरी एक्सप्रेस सुबह 6.35 बजे के बजाय 6.45 बजे पुरी पहुंचेगी। इसके अलावा 13 सितंबर से ट्रेन संख्या 20862 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस सुबह 6.40 बजे के बजाय 6.45 बजे पुरी पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 12844 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस 14 सितंबर से सुबह 8.05 बजे के बजाय 8.35 बजे पुरी पहुंचेगी।

अजमेर, सूरत और गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस का समय बदला

17 सितंबर से ट्रेन संख्या 20824 अजमेर-पुरी एक्सप्रेस दोपहर 2.40 बजे के बजाय 3.05 बजे पुरी पहुंचेगी। इसी तरह 16 सितंबर से ट्रेन संख्या 22828 सूरत-पुरी एक्सप्रेस का पुरी पहुंचने का समय भी दोपहर 2.40 बजे से बदलकर 3.05 बजे किया गया है। वहीं 13 सितंबर से ट्रेन संख्या 12993 गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस दोपहर 2.40 बजे के बजाय 3.05 बजे पुरी स्टेशन पहुंचेगी।

एलटीटी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस भी अब 7.15 बजे पहुंचेगी

पुरी पहुंचने वाली 9 ट्रेनों के अलावा भुवनेश्वर पहुंचने वाली एक ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। 13 सितंबर 2026 से ट्रेन संख्या 12879 एलटीटी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस सुबह 7 बजे के बजाय 7.15 बजे भुवनेश्वर स्टेशन पहुंचेगी।

रास्ते के स्टेशनों की टाइमिंग में बदलाव नहीं

रेलवे के मुताबिक, संबंधित ट्रेनों के अंतिम स्टेशन पर पहुंचने के समय में 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का बदलाव किया गया है। यह संशोधन परिचालन व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बदलाव केवल पुरी और भुवनेश्वर स्टेशन पर आगमन समय में किया गया है। रास्ते में पड़ने वाले अन्य स्टेशनों के निर्धारित आगमन और प्रस्थान समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन की मौजूदा समय-सारणी के अनुसार यात्रा कर सकेंगे।

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Updated on:

10 Sept 2026 05:45 pm

Published on:

10 Sept 2026 05:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BREAKING: छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 10 ट्रेनों की टाइमिंग बदली, देखें नई समय-सारणी

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