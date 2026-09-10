जेन Z से बच्चों तक… 17 सितंबर को छत्तीसगढ़ में होगा खास आयोजन, 25 हजार दीयों से रोशन होगा रायपुर

रायपुर में कलेक्टर गौरव सिंह ने 25 हजार दीये जलाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसमें अधिक से अधिक आम नागरिकों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान केवल सरकारी आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों को शासन की योजनाओं और उनसे हो रहे बदलावों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। अभियान में युवा, बच्चे, महिलाएं, किसान और अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग गतिविधियां आयोजित होंगी।