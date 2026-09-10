3 करोड़ की कोटवारी जमीन कैसे बिक गई? पूर्व MLA की शिकायत पर बेमेतरा कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, जानें पूरा मामला

कोटवारी जमीन की गैर-कानूनी खरीद-बिक्री या हस्तांतरण में पटवारी की भूमिका सबसे प्रमुख और शुरुआती कड़ी होती है, क्योंकि जमीन के किसी भी नामांतरण, सीमांकन या रजिस्ट्री से पहले का पूरा रिकॉर्ड पटवारी के पास ही होता है। सरकारी रिकॉर्ड (खसरा/बी-1) में स्पष्ट लिखा होता है कि भूमि शासन की है या कोटवारी सेवा भूमि’ है। बताया जाता है कि एसी जमीन की ब्रिकी पर पटवारी नामांतरण या रिकॉर्ड दुरुस्ती के दौरान खसरे के रिमार्क कॉलम से कोटवारी भूमि शब्द को गायब कर देता है या उसे सामान्य भूमिस्वामी (निजी जमीन) के रूप में दर्ज कर देता है।