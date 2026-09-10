Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में 75 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं बसों का किराया, मांग पर परिवहन मंत्री ने कही ये बात, फैसला कभी भी

उन्होंने परमिट सहित अन्य सेवाओं को ऑनलाइन कर पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने कहा। ताकि ऑपरेटरों एवं आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से निर्धारित समय पर निराकरण करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री बस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन का प्रमुख साधन हैं। इसलिए बस संचालकों की व्यावहारिक समस्याओं का नियमानुसार समाधान करते हुए यात्रियों के हितों और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक है।