Land Registry: छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, Wife के नाम रजिस्ट्री कराने पर मिल रही छूट

Chhattisgarh Land Registry: प्रदेश में लोग जमीन-मकान, प्लाॅट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर से शुरू हो रही है। इसके साथ ही प्रापर्टी खरीदी-बिक्री में और तेजी आएगी। यह तेजी दिवाली तक चलेगी। गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे अवसरों पर प्रापर्टी खरीदारी करना कई लोग शुभ मानते हैं। इस कारण इन अवसरों पर रजिस्ट्री के आंकड़े बढ़ जाते हैं। त्योहारी सीजन और शुभ मुहूर्त के लिए पंजीयक कार्यालयों में तैयारी शुरू हो गई। इन अवसरों पर अवकाश के दिन भी रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाएगी।