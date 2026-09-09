Rajnandgaon News: करोड़ों की जमीन को 23 लाख में करा ली रजिस्ट्री! बुजुर्ग महिला को तीन लोगों ने बनाया ठगी का शिकार, केस दर्ज

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर लालबाग पुलिस ने लाला यादव, प्रभात जैन और प्रवीण झलके के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले में जमीन के दस्तावेज, रजिस्ट्री प्रक्रिया, भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि जमीन सौदे के दौरान किन शर्तों पर सहमति बनी थी और शेष रकम के भुगतान को लेकर क्या दस्तावेज या आश्वासन दिए गए थे।