Rajnandgaon News: इलेक्ट्रिशियन का काम, लेकिन पहचान शिक्षक की… 15 साल से गरीब बच्चों को दे रहे नि:शुल्क शिक्षा

दीपेश बच्चों को केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने का भी प्रयास करते हैं। समय-समय पर वे बच्चों को किताबें, पेन, कॉपी और अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उनका उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बनाए रखना है। दीपेश बताते हैं कि कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में बच्चों के लिए कोचिंग की फीस देना या पढ़ाई की अतिरिक्त सामग्री खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने तय किया कि उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन वे अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों की मदद जरूर करेंगे।