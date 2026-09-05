Teacher’s Day 2026: आंखों की रोशनी गई, ज्ञान का उजाला नहीं… सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे मूरितराम, जानें बिलासपुर के शिक्षक का सफर

मूरितराम का पढ़ाने का तरीका भी अपने आप में अनूठा है। वे ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और फिर बच्चों को मौखिक रूप से विषय समझाते हैं। गणित के सूत्र हों, अंग्रेजी के नियम हों या संस्कृत के कठिन पाठ, वे सरल और सहज तरीके से विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी यही मौखिक शिक्षण पद्धति बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। विद्यार्थी बताते हैं कि मूरितराम के समझाने का तरीका उन्हें विषयों को आसानी से समझने और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है।