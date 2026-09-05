Bilaspur News: शिक्षक की मेहनत से 30 से ज्यादा बने बाल वैज्ञानिक, PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति के सामने दिखाया हुनर

Chhattisgarh News: सरकारी स्कूल के बच्चों को अक्सर संसाधनों की कमी और अवसरों के अभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि उन्हें सही मार्गदर्शन और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले तो वे बड़े मंचों पर भी अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। बिलासपुर के शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने इसे सच साबित किया है। अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के प्रभारी रहते हुए शिक्षक डॉ. धनंजय पाण्डेय के मार्गदर्शन में स्कूल के 30 से अधिक छात्र बाल वैज्ञानिक बन चुके हैं। इन छात्रों ने अपने नवाचारों और आविष्कारों को राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक प्रस्तुत किया है।