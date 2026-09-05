धमतरी के नए बस स्टैंड के सामने बना ‘खूनी’ गड्ढा, आए दिन हो रहे हादसे, जानें क्या है पूरा मामला

हाल ही में धमतरी जिले को मिली 120 करोड़ रुपये की सड़क विकास परियोजनाओं को लेकर श्रेय लेने की होड़ जरूर मची हुई है। नेता नए कामों की स्वीकृति का सेहरा अपने सिर बांधकर अखबारों की सुर्खियां बटोरने में आतुर हैं, लेकिन जमीन पर बने जानलेवा गड्ढों को पाटने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पिछले आठ महीनों से केवल ‘टेंडर प्रक्रिया पूरी होने’ का आश्वासन दे रहे हैं। न तो मानसून से पहले हादसों को रोकने के कोई इंतजाम किए गए और न ही बारिश के बाद राहत देने का कोई प्रयास दिख रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा आज पूरा धमतरी शहर भुगतने को मजबूर है।