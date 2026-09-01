Flood Warning: गंगरेल बांध लबालब, गेट खुलते ही धमतरी के 72 गांवों में बाढ़ का खतरा

Administration on Alert: सिंचाई विभाग सहित जिला प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। गंगरेल बांध के रेडियल गेट खुलते ही महानदी में बाढ़ की स्थिति बनती है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने महानदी के तटीय क्षेत्रों में स्थित 72 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगरेल बांध का पूर्ण जलस्तर 348.70 मीटर है, जिसके मुकाबले वर्तमान में पानी 348.27 मीटर तक पहुंच गया है। बांध को 100 फीसदी भरने के लिए अब महज 0.43 मीटर (43 सेंटीमीटर) पानी की दरकार है। विशेषज्ञों के अनुसार 10667 क्यूसेक आवक पर बांध का जलस्तर औसतन 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, जिसे देखते हुए सुरक्षात्मक रूप से अतिरिक्त पानी की निकासी की तैयारी पूरी कर ली गई है। बांध से 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।