Dhamtari Encroachment: अतिक्रमण हटाया तो फिर लौटे लोग! 19 आरोपियों पर नया वन्यप्राणी अपराध, 166 की जमानत भी संकट में

पुनर्स्थापित वन क्षेत्र में दोबारा प्रवेश की घटना के बाद यूएसटीआर ने पीओआर क्रमांक 15/16 एवं 15/17 के तहत वन्यजीव अपराध दर्ज किया है। साथ ही लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। ग्राम जैतपुरी निवासी परमेश वट्टी, पिता निर्मल वट्टी को मौके पर पकड़ा गया। वन अपराध में प्रयुक्त औजार और हथियार जब्त किए गए। घटना की फोटो-वीडियोग्राफी के साथ ड्रोन फुटेज भी जुटाई गई। चश्मदीद गवाहों और कोटवार के बयान के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की गई है।