छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 29 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें नाम

Dhamtari Police Transfer: पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। धमतरी जिले में हुए दो अलग-अलग तबादला आदेशों के तहत दो सहायक उप निरीक्षक समेत कुल 29 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना दी गई है। तबादला सूची में सहायक उप निरीक्षक के साथ प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित नई जगह पर कार्यभार संभालना होगा। विभागीय स्तर पर किए गए इस फेरबदल से कई पुलिसकर्मियों की वर्तमान पदस्थापना में बदलाव आया है।