छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 29 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें नाम

Police Transfer List: धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल(photo-patrika)
Dhamtari Police Transfer: पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। धमतरी जिले में हुए दो अलग-अलग तबादला आदेशों के तहत दो सहायक उप निरीक्षक समेत कुल 29 पुलिसकर्मियों को नई पदस्थापना दी गई है। तबादला सूची में सहायक उप निरीक्षक के साथ प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित नई जगह पर कार्यभार संभालना होगा। विभागीय स्तर पर किए गए इस फेरबदल से कई पुलिसकर्मियों की वर्तमान पदस्थापना में बदलाव आया है।
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के पदभार संभालने के बाद जिले में पुलिसकर्मियों की पदस्थापना को लेकर कई आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसी क्रम में यह नया तबादला आदेश सामने आया है। विभागीय व्यवस्था को बेहतर बनाने और लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।
तबादले के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना वाले स्थान पर अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। दो अलग-अलग सूचियों में जारी आदेश के जरिए कुल 29 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। विस्तृत सूची में किस पुलिसकर्मी को कहां पदस्थ किया गया है, इसकी जानकारी आदेश में दी गई है।
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