धान का पैसा दिला दो साहब, धमतरी कलेक्टर को सामने देख फूट-फूटकर रोने लगी बुजुर्ग महिला

किसानों ने बताया कि 5 जुलाई को थाने में चैतराम साहू ने किसानों को पूरी राशि देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर किसान 16 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां भी 24 जुलाई तक भुगतान करने का आश्वासन दिए जाने की बात किसानों ने कही है। इसके बावजूद राशि नहीं मिलने पर किसान मंगलवार को फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसी तरह गांव के लक्ष्मण साहू, प्रेमचंद साहू, दीपक साहू, चैनसिंह ठाकुर, ललितराम कश्यप, सेखुराम, चेतराम साहू ने बताया कि उनका भी भुगतान नहीं हो रहा है। शिकायत के बाद भी राशि नहीं दे रहे हैं।