Sugar Price Hike: रक्षाबंधन से पहले शक्कर हुई ‘कड़वी’, एक महीने में 70 रुपए किलो पहुंचा भाव

Sugar Price: रक्षाबंधन पर्व के ठीक पहले आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। एक महीने में शक्कर के भाव में 25 रूपए की तेजी आई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में शक्कर का भाव चिल्हर में प्रतिकिलो 45 रूपए था। 24 अगस्त को दोपहर 1 बजे की स्थिति में प्रतिकिलो का भाव 70 रूपए हो गया था। थोक में प्रतिकिलो 68 रूपए का भाव था। वहीं शाम 5 बजे शक्कर प्रतिकिलो 64 से 66 रूपए हो गया था। ट्रेडिंग कंपनी के संचालकों ने बताया कि शक्कर के भाव में हर घंटे बदलाव हो रहा है। सप्ताहभर पूर्व चिल्हर में शक्कर प्रतिकिलो 70 रूपए तक पहुंच गया था।