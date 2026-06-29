700 टन शक्कर घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का बड़ा फैसला, अब पहले जांच फिर PDC से करेंगे सौदा

Chhattisgarh Sugar Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 700 टन शक्कर लेकर 2.1 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले के बाद शक्कर कारोबारियों ने लेन-देन के तरीके में बदलाव शुरू कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने और अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। घटना के बाद व्यापारियों में भुगतान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब कारोबारी बिना जांच-पड़ताल के माल भेजने से बच रहे हैं और खरीदार की वित्तीय स्थिति, बैंक रिकॉर्ड व भुगतान क्षमता की जांच को प्राथमिकता दे रहे हैं।