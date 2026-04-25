PDS Ration Scam: राशन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी! चावल के बदले नकद, आपूर्ति ठप होने से बढ़ी परेशानी

PDS Ration Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत संचालित राशन दुकानों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। आरोप है कि कई दुकानों पर गरीब हितग्राहियों को चावल देने के बजाय नकद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे न केवल शासन की योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि जरूरतमंदों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है।