25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PDS Ration Scam: राशन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी! चावल के बदले नकद, आपूर्ति ठप होने से बढ़ी परेशानी

PDS Ration Scam: रायपुर में PDS के तहत राशन दुकानों में अनियमितता सामने आई है, जहां हितग्राहियों को चावल की जगह नकद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे गरीबों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 25, 2026

PDS Ration Scam: राशन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी! चावल के बदले नकद, आपूर्ति ठप होने से बढ़ी परेशानी(photo-patrika)

PDS Ration Scam: राशन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी! चावल के बदले नकद, आपूर्ति ठप होने से बढ़ी परेशानी(photo-patrika)

PDS Ration Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत संचालित राशन दुकानों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। आरोप है कि कई दुकानों पर गरीब हितग्राहियों को चावल देने के बजाय नकद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे न केवल शासन की योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि जरूरतमंदों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है।

PDS Ration Scam: चावल के बदले नकद देने का आरोप

शिकायत के अनुसार कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड स्थित राशन दुकान (आईडी 441001281) और लालपुर, एमएमआई अस्पताल के पास स्थित दुकान (आईडी 441001283) में यह अनियमितता सामने आई है। दोनों दुकानों का संचालन हेमदुर्गा साहू के नाम पर बताया जा रहा है। हितग्राहियों का आरोप है कि यहां चावल देने के बजाय सीधे नकद थमा दिया जाता है।

“चावल नहीं मिलेगा, पैसा ले लो”- हितग्राहियों का आरोप

कार्डधारकों का कहना है कि दुकान संचालक खुलेआम कहता है कि “चावल नहीं मिलेगा, पैसा लेना हो तो ले लो, नहीं तो कहीं और से ले लो।” इससे साफ है कि नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और गरीबों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है।

तय रेट पर हो रहा खेल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ राशन दुकानदारों ने आपसी सांठगांठ कर चावल का एक तय ‘रेट’ बना लिया है। बाजार में 30-35 रुपये प्रति किलो बिकने वाले चावल को गरीबों से करीब 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नकद देकर वापस लिया जा रहा है। इससे दुकानदारों को सीधा फायदा पहुंच रहा है।

तीन माह में दो माह का ही राशन

कई स्थानों पर यह भी शिकायत सामने आई है कि तीन महीने के राशन में से केवल दो महीने का ही चावल दिया जा रहा है, जबकि तीसरे महीने के बदले नकद थमा दिया जाता है। इससे हितग्राहियों को पूरी मात्रा में राशन नहीं मिल पा रहा है।

धमतरी जिले में भी आपूर्ति बाधित

रायपुर के साथ-साथ धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक में भी चावल आपूर्ति ठप होने की शिकायत सामने आई है। यहां गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है और सेल्समैन केवल तारीख पर तारीख दे रहे हैं। इससे रोज कमाने-खाने वाले मजदूरों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है।

शासन से त्वरित कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने खाद्य विभाग और शासन से मांग की है कि चावल आपूर्ति को तत्काल सुचारू किया जाए और दोषी राशन दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 11:40 am

Published on:

25 Apr 2026 11:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PDS Ration Scam: राशन व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी! चावल के बदले नकद, आपूर्ति ठप होने से बढ़ी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM साय 29 अप्रैल को कैबिनेट बैठक, कई विभागों की योजनाओं और कार्यों की होगी समीक्षा

29 अप्रैल को होगी कैबिनेट बैठक! CM साय करेंगे अध्यक्षता, कई विभागों की योजनाओं और कार्यों की होगी समीक्षा(photo-patrika)
रायपुर

Amit Jogi Appeal: अमित जोगी ने समर्थकों से किया खास अनुरोध, कहा- सादगी से मिलें, दिखावा नहीं

अमित जोगी (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान

CG Heatwave Alert: रायपुर में आज लू का अलर्ट, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, रहें सावधान(photo-patrika)
रायपुर

प्रसंगवश: पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच थोड़ी-सी राहत और सुकून

Chhattisgarh
ओपिनियन

CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम

CG Board Result: 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, 30 अप्रैल तक जारी होंगे परिणाम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.