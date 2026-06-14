राहुल गांधी आएंगे Raipur! कांग्रेस जिला अध्यक्षों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, ये सारे बड़े नेता भी होंगे मौजूद

Rahul Gandhi Chhattisgarh Visit: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत रायपुर में जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों का मेगा ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जून से अभनपुर स्थित मंगल भवन में शुरू होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इस संबंध में एआईसीसी के प्रभारी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पीसीसी समेत सभी जिला अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है।