11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ में भी होंगे बड़े प्रदर्शन

Chhattisgarh Congress Protest: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चरणबद्ध प्रदर्शन किए जाएंगे। पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 11, 2026

AICC Meeting 2026

AICC Meeting 2026; छत्तीसगढ़ में भी होंगे बड़े प्रदर्शन(photo-patrika))

AICC Meeting 2026: महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस देशभर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। दिल्ली में आयोजित AICC की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी रणनीति तय की गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी प्रदेशभर में आक्रामक प्रदर्शन के संकेत दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार युवाओं, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विफल रही है, जिसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी।

Deepak Baij Statement: दीपक बैज बोले- जनता के मुद्दों पर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष Deepak Baij ने कहा कि महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि एआईसीसी से दिशा-निर्देश मिलने के बाद पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। बैज ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

BJP vs Congress: दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक

नई दिल्ली स्थित All India Congress Committee मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई तथा आगामी आंदोलनों की रणनीति तैयार की गई।

छत्तीसगढ़ में किसानों और युवाओं पर रहेगा फोकस

कांग्रेस नेताओं के अनुसार प्रदेश में किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि लागत, समर्थन मूल्य और अन्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इन विषयों पर जनता के बीच व्यापक संवाद की जरूरत है और आने वाले समय में इन्हें लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

ब्लॉक स्तर से शुरू होंगे विरोध कार्यक्रम

प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से जिले, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने और स्थानीय मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जनहित के मुद्दों को लेकर होगा, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

आगामी दिनों में बढ़ सकती है राजनीतिक गतिविधियां

AICC बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस जहां जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रही है, वहीं आने वाले दिनों में प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन, धरना और जनसंपर्क अभियान देखने को मिल सकते हैं। पार्टी का लक्ष्य महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है।

रायपुर में घर खरीदने से पहले रहें सावधान! नियम तोड़ने वालों पर CGRERA का बड़ा एक्शन, अब न बुकिंग होगी न बिक्री

ये भी पढ़ें
CGRERA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jun 2026 05:33 pm

Published on:

11 Jun 2026 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ में भी होंगे बड़े प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Engineering Service Exam: छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, आवेदन करने का आज अंतिम दिन, जल्दी करें अप्लाई

Engineering Service Exam
रायपुर

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी! आदिम जाति विकास विभाग के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर

Tribal Welfare Officers Transfer
रायपुर

रायपुर में घर खरीदने से पहले रहें सावधान! नियम तोड़ने वालों पर CGRERA का बड़ा एक्शन, अब न बुकिंग होगी न बिक्री

CGRERA
रायपुर

School Education: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे एआई सोलर और ड्रोन जैसे 5 विषय, नए सत्र से शुरू होंगे 20 प्रोफेशनल कोर्स

School Education Chhattisgarh School Education
रायपुर

तुलना की दौड़ में फंसा समाज, टूट रहे रिश्ते, रायपुर पत्रिका इंटरव्यू में सोमदेव त्यागी ने बताए जिंदगी सुलझाने के टिप्स

Somdev Tyagi interview Raipur:
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.