महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ में भी होंगे बड़े प्रदर्शन

AICC Meeting 2026; छत्तीसगढ़ में भी होंगे बड़े प्रदर्शन(photo-patrika))
AICC Meeting 2026: महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस देशभर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। दिल्ली में आयोजित AICC की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी रणनीति तय की गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी प्रदेशभर में आक्रामक प्रदर्शन के संकेत दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार युवाओं, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विफल रही है, जिसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष Deepak Baij ने कहा कि महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि एआईसीसी से दिशा-निर्देश मिलने के बाद पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। बैज ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नई दिल्ली स्थित All India Congress Committee मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा की गई तथा आगामी आंदोलनों की रणनीति तैयार की गई।
कांग्रेस नेताओं के अनुसार प्रदेश में किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि लागत, समर्थन मूल्य और अन्य समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि इन विषयों पर जनता के बीच व्यापक संवाद की जरूरत है और आने वाले समय में इन्हें लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से जिले, ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाने और स्थानीय मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जनहित के मुद्दों को लेकर होगा, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
AICC बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस जहां जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रही है, वहीं आने वाले दिनों में प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन, धरना और जनसंपर्क अभियान देखने को मिल सकते हैं। पार्टी का लक्ष्य महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग