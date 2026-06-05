BJP vs Congress: दीपक बैज के आरोपों पर CM साय का जवाब, कहा- गलत बयान देकर जनता को कर रहे गुमराह

BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा भाजपा सरकार पर ‘लाठी के दम पर शासन चलाने’ का आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उस पर कड़ा पलटवार किया है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है।