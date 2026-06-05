BJP vs Congress: दीपक बैज के आरोपों पर CM साय का जवाब, कहा- गलत बयान देकर जनता को कर रहे गुमराह

BJP vs Congress(photo-patrika)
BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा भाजपा सरकार पर ‘लाठी के दम पर शासन चलाने’ का आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उस पर कड़ा पलटवार किया है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावों में हार का सामना कर रही है और जनता का भरोसा खो चुकी है। यही वजह है कि अब वह सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है।
प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या शिकायत सामने आने पर उसकी जांच कराई जाती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों को सुरक्षा देना है।
सीएम साय ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपराध या अव्यवस्था की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को रचनात्मक राजनीति करनी चाहिए और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रही है।
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनावों के परिणामों पर मुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि तीन नगर पंचायतों में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और पार्षदों की जीत यह साबित करती है कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है।
मुख्यमंत्री ने चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन से भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। सीएम साय ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जनता का समर्थन भाजपा को मिलता रहेगा और सरकार विकास तथा जनकल्याण के कार्यों को इसी तरह आगे बढ़ाती रहेगी।
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