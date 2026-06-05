13 हजार से अधिक गरीब परिवार के बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में, RTE के तहत मिला बड़ा मौका

RTE Admission: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की पहली चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस योजना के माध्यम से हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर मिला है। राज्यभर में आरटीई के तहत निर्धारित सीटों पर ऑनलाइन लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला कराया। हालांकि कुछ सीटें अभी भी खाली हैं, जिन्हें दूसरे चरण में भरा जाएगा। अब शिक्षा विभाग ने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे और अधिक बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।